GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente HARLEM GLOBETROTTERS

La success story des Harlem Globetrotters® en France continue et n'est pas prête de s'arrêter ! Après une tournée triomphale en 2022, ils seront de retour cette année et passeront forcément par chez vous !

Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l'américaine. A vivre en famille !

Harlem Globetrotters. Un spectacle à la date du 2023-03-31 au 2023-04-23 20:00. Tarif : 32.75 46.5 euros. MAISON DES SPORTS CLERMONT FERRAND Puy-de-Dôme.

Réservations P.M.R. : 01 44 12 53 45.

