HARLEM GLOBETROTTERS Toulouse, 2 mai 2022, Toulouse.

HARLEM GLOBETROTTERS PALAIS DES SPORTS ANDRE BROUAT 3 Rue Pierre Laplace Toulouse

2022-05-02 20:00:00 – 2022-05-02 PALAIS DES SPORTS ANDRE BROUAT 3 Rue Pierre Laplace

Toulouse Haute-Garonne

25 EUR 25 56 Depuis maintenant plus de 90 ans, les Harlem Globetrotters®sont synonymes de légende mondiale et sont uniques en leur genre au royaume du divertissement grand public. Tout au long de leur histoire, l’équipe originale des Harlem Globetrotters s’est produite dans 122 pays et six continents, repoussant le plus souvent les barrières culturelles et sociales, et offrant aux fans une vision tout à fait unique du Basketball. En 2016, l’équipe a fait voler en éclat sept records du monde du Guinness Book des Records et sorti un remix de “Sweet Georgia Brown”, hymne légendaire de l’équipe, avec l’aide du compositeur et réalisateur Teddy Riley, maintes fois récompensé aux Grammy Awards.

Dans le monde du divertissement familial, ce spectacle, unique en son genre, reste inégalé. Chacune de ces rencontres alterne passes et jeux de balle magiques, smashs à couper le souffle, tirs au panier, comédie hilarante et véritable interaction avec les fans.

Les légendaires Harlem Globetrotters® sont de retour avec une toute nouvelle tournée Pushing The Limits qui promet des événements inédits !

Depuis maintenant plus de 90 ans, les Harlem Globetrotters®sont synonymes de légende mondiale et sont uniques en leur genre au royaume du divertissement grand public. Tout au long de leur histoire, l’équipe originale des Harlem Globetrotters s’est produite dans 122 pays et six continents, repoussant le plus souvent les barrières culturelles et sociales, et offrant aux fans une vision tout à fait unique du Basketball. En 2016, l’équipe a fait voler en éclat sept records du monde du Guinness Book des Records et sorti un remix de “Sweet Georgia Brown”, hymne légendaire de l’équipe, avec l’aide du compositeur et réalisateur Teddy Riley, maintes fois récompensé aux Grammy Awards.

Dans le monde du divertissement familial, ce spectacle, unique en son genre, reste inégalé. Chacune de ces rencontres alterne passes et jeux de balle magiques, smashs à couper le souffle, tirs au panier, comédie hilarante et véritable interaction avec les fans.

PALAIS DES SPORTS ANDRE BROUAT 3 Rue Pierre Laplace Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-07 par