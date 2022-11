HARLEM GLOBETROTTERS Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Ne manquez pas les Harlem Globetrotters le 30 mars 2023 à la Sud de France Arena ! La success story des Harlem Globetrotters en France continue et n’est pas prête de s’arrêter ! Après une tournée triomphale en 2022, ils seront de retour cette année et passeront forcément par chez vous ! Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l’américaine. A vivre en famille ! EN VENTE LE 23/11/2022 À 10H00 Ne manquez pas les Harlem Globetrotters le 30 mars 2023 à la Sud de France Arena ! +33 4 67 17 67 17 https://www.suddefrance-arena.com/event/harlem-globetrotters/ Pérols

