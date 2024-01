HARLEM GLOBETROTTERS LE CALYPSO Calais, mercredi 27 mars 2024.

L’évènement initialement prévu au centre sportif Sportica de Gravelines aura finalement lieu au Calypso de Calais Rue Roger Martin du Gard 62100 CALAISLes billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 01 mars 2024C’est avec regret que nous avons pris connaissance de l’incendie déclaré au centre sportif Sportica de Gravelines le 25 décembre dernier.Nous tenions à ce que le spectacle des Harlem Globetrotters puisse néanmoins avoir lieu dans une salle géographiquement proche de Gravelines, dans des conditions d’accueil similaires.Nous sommes donc heureux de vous annoncer que le spectacle des Harlem Globetrotters prévu le 27 mars 2024 initialement au Sportica de Gravelines aura lieu le même jour, à la même heure, au Calypso de Calais (situé à moins de 30mins de trajet). Nous tenons à remercier la municipalité de Calais sans qui nous n’aurions pas accès à ce complexe sportif.Les billets (physiques ou e-billets) des Harlem Globetrotters au Sportica de Gravelines (ainsi que les Magic Pass) restent valables pour le spectacle au Calypso de Calais. Les spectateurs ne pouvant se rendre au Calypso de Calais ont la possibilité de se faire rembourser jusqu’au 1er mars 2024 en s’adressant au point de vente dans lequel ils ont acheté leurs billets.Nous vous remercions de votre compréhension et envoyons tout notre soutien à nos amis gravelinois.L’équipe Gérard Drouot ProductionsLa success story des Harlem Globetrotters en France continue et n’est pas prête de s’arrêter. Après une tournée triomphale dans toute la France en 2023, ils seront de retour l’année prochaine pour deux soirées exceptionnelles à l’Accor Arena et en tournée dans toute la France !Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match.

Tarif : 32.75 – 49.25 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CALYPSO Rue Roger Martin du Gard 62100 Calais 62