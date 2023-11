Harlan Coben au Divan, rencontre exceptionnelle Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Harlan Coben à l’occasion de la parution de son nouveau thriller « Sur tes traces » aux Éditions Belfond. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir Sur tes traces publié aux Éditions Belfond. Il y a cinq ans, David prenait perpétuité pour le meurtre de son fils, Matthew. Un jour, son ex-belle-sœur se présente avec la photo d’un enfant. Matthew est vivant. Pour le retrouver, David n’a plus le choix. Il doit s’évader et partir sur les traces de son fils… Harlan Coben est un écrivain américain qui s’est fait connaître en France par Ne le dis à personne. Il est traduit dans une quarantaine de langues et a vendu plus de 70 millions d’exemplaires à travers le monde. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/Sur-tes-traces +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

