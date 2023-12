Harissa Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Harissa Les Disquaires Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

C’est un groupe qui fait voyager en mêlant habillement leurs influences : groove, musique orientale, klezmer, jazz, rock. Fondé en 2016 à Paris, Harissa est une formation instrumentale constituée de Mickaël au piano et clavier, Adrien à la batterie, Francisco à la trompette et Valentin à la basse. C’est un groupe qui fait voyager en mêlant habillement leurs influences : groove, musique orientale, klezmer, jazz, rock. C’est un voyage avec un trompettiste cocasse, un pianiste qui rêve de jouer debout, un ancien batteur de rock et un bassiste qui danse dès qu’il peut. Le 1er album, RADIO DÉSERT est sorti en 2020 et le second est en cours de production avec une sortie prévue pour fin 2023. Sur scène, c’est un subtil mélange entre moments puissants, d’autres doux et touchants, souvent dansants et festif avec une musique qui se veut accessible et fédératrice. Ils ont pu être programmés dans différentes salles de concerts d’Île de France, des squats artistiques, campus universitaires et dans la rue. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

