Le brâme du cerf, 22 septembre 2023, Hargnies.

Les forestiers vous accompagneront dans votre quête… Sera-t-elle fructueuse ? Une projection photographique et un repas ponctueront cette soirée. Le rendez-vous est fixé à Hargnies. Horaires : 18h à 22h30 Participation financière. Inscription sur le site internet des amis du parc..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-22 . .

Hargnies 08170 Ardennes Grand Est



The foresters will accompany you in your quest… Will it be fruitful? A photographic projection and a meal will punctuate this evening. The appointment is fixed in Hargnies. Schedule: 6:00 pm to 10:30 pm Financial participation. Registration on the website of the friends of the park.

Los guardabosques te acompañarán en tu búsqueda… ¿Será fructífera? Una proyección fotográfica y una comida amenizarán la velada. El punto de encuentro es en Hargnies. Horario: de 18:00 a 22:30. Inscripciones en la página web de los Amigos del Parque.

Die Waldarbeiter werden Sie auf Ihrer Suche begleiten… Wird sie erfolgreich sein? Eine Fotoprojektion und ein Essen runden den Abend ab. Der Treffpunkt ist in Hargnies. Uhrzeit: 18:00 bis 22:30 Uhr Finanzielle Beteiligung. Anmeldung auf der Website der Freunde des Parks.

