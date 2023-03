Randonnée cyclotourisme de la mémoire Hargicourt Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne . L’association » War and Memory » organise une randonnée cyclotourisme (culturo-sportive) dans les Hauts-de-France.

5 parcours sont proposés au départ de la tranchée d’Hargicourt (10,26,51,74 et 133 km) à 7h30. Des ravitaillements sont organisés sur les parcours sauf pour le 10 et 26 km.

Cette randonnée permettra de découvrir l’histoire de nos villages, des habitants lors de la grande guerre (WW1).

Lors de cette journée, la tranchée/musée sera ouverte au public et 10 villages seront mis en lumière grâce à des expositions ou des tableaux vivants. Renseignements et pré-inscription possible par mail : infoculturosportif.warandmemory@gmail.com infoculturosportif.warandmemory@gmail.com +33 061481384 Hargicourt

