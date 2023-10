LA ROUTE DES CRÈCHES À HARGARTEN-AUX-MINES Hargarten-aux-Mines, 10 décembre 2023, Hargarten-aux-Mines.

Hargarten-aux-Mines,Moselle

Le Conseil de Fabrique avec l’aide de bénévoles installe tous les ans la crèche traditionnelle. Les décors de la crèche et les statues très anciennes font partie du patrimoine local depuis plus de 80 ans. L’église Saint-Michel de Hargarten-aux-Mines date de 1847 et son orgue de 1890.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Hargarten-aux-Mines 57550 Moselle Grand Est



Every year, the Conseil de Fabrique, with the help of volunteers, installs the traditional nativity scene. The crib decorations and statues have been part of the local heritage for over 80 years. The church of Saint-Michel in Hargarten-aux-Mines dates from 1847, and its organ from 1890.

Cada año, el Ayuntamiento fabriqueño, con la ayuda de voluntarios, instala el tradicional belén. El belén y las estatuas antiguas forman parte del patrimonio local desde hace más de 80 años. La iglesia de Saint-Michel de Hargarten-aux-Mines data de 1847, y su órgano, de 1890.

Der Conseil de Fabrique baut mit Hilfe von Freiwilligen jedes Jahr die traditionelle Krippe auf. Die Verzierungen der Krippe und die sehr alten Statuen sind seit über 80 Jahren Teil des lokalen Kulturerbes. Die Kirche Saint-Michel in Hargarten-aux-Mines stammt aus dem Jahr 1847 und ihre Orgel aus dem Jahr 1890.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE