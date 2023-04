FÊTE DE L’ÂNE ET DES TRADITIONS Rue du Stade, 24 juin 2023, Hargarten-aux-Mines.

Organisée par l’association « Les Amis des Ânes » : présence d’exposants et d’artisans locaux, et d’animaux de la ferme. Diverses animations telles que promenade en calèche, à poney, petite restauration… Dimanche midi, possibilité de repas.. Tout public

Dimanche 2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

Rue du Stade

Hargarten-aux-Mines 57550 Moselle Grand Est



Organized by the association « Les Amis des Ânes » : presence of exhibitors and local craftsmen, and farm animals. Various animations such as carriage rides, pony rides, small catering… Sunday midday, possibility of meal.

Organizado por la asociación « Les Amis des Ânes »: presencia de expositores y artesanos locales, y animales de granja. Diversas actividades como paseos en coche de caballos, paseos en poni, merienda… El domingo al mediodía, posibilidad de una comida.

Organisiert von der Vereinigung « Les Amis des Ânes »: Präsenz von Ausstellern und lokalen Handwerkern sowie Tieren vom Bauernhof. Verschiedene Animationen wie Kutschfahrten, Ponyreiten, kleine Snacks… Sonntagmittag, Möglichkeit zum Essen.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE