Marché de Noël – Harfleur Harfleur, 1 décembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Vendredi 1er décembre à 18h:

Arrivée du Père Noël à l’Hôtel de Ville : les enfants patienteront en musique que le Père Noël fasse son apparition !!!

Il sera accompagné de la troupe de danse de l’association O Petit Pestacle, pour un show au rythme des musiques de Noël. Parents et enfants seront ensuite invités à une dégustation de chocolat, vin chaud et gourmandises.

Samedi 2 et dimanche 3 décembre :

Tout le week-end, plus de 50 artisans vous proposeront vins, champagne, whisky normand, rhums arrangés, chocolats, pains d’épices, pains de Noël, chocolats, confiseries de Noël, sablés, guimauves escargots, coquilles St Jacques, fromages, saucissons, condiments de noël, pâtisserie orientales, thés et tisanes… Côté cadeaux, les idées ne manqueront pas avec savons, décorations de Noël, bijoux, bougies, objets, jeux et jouets en bois, sacs, couronnes de noël, boules de Noël, crèches, jeux d’échec, attrape-rêves, ours en peluche, cartes de vœux, sculptures en papier…

Les visiteurs pourront se faire plaisir pendant le marché en dégustant marrons chauds, crêpes ou gaufres, bubble waffle, churros, pralines maison… Le tout agrémenté d’un vin chaud, thé à la menthe bière de Noël ou encore chocolat chaud !

16 associations caritatives seront également présentes, proposant artisanat du monde entier, présentations et décorations de Noël, crêpes, gâteaux, jeux… pour un Noël solidaire.

Samedi 2 décembre de 11h à 20h :

– Corcovado – démarrage tout en musique

– Koolcast Brass Gang – Attention ils débarquent, les 17 musiciens du brass gang, pour des déambulations rythmées et déjantées !

– La Cie Imperial Majestic Dream – Les Animaux fantastiques. Une parade poétique avec échassières lumineuses, 3 créatures magiques et féériques

– Petite Fleurs des champs. Ces musiciens (violon, planche-à-pied, guitare) vous feront danser assurément au rythme de musiques et chansons d’Irlande, Bretagne, Québec…

– La Cie Turbul – Les maxi lutins du Père Noël. Ces grands lutins aux parures enchanteresses se révèleront impertinents, bavards, et malicieux !

– Chorales à l’Eglise St Martin à partir de 14h30 : La chorale du collège Picasso, Les voix du moulin, Voix si voix la, Gospel, Chœur & Caux, Tchaïka, Dorémilie, Chorale de l’ephémère, Chœur d’ados de Val-de-Reuil.

Dimanche 3 décembre de 10h à 18h :

– Breaking Beats Clan – Les sonorités du BBclan se basent sur des musiques traditionnelles Ecossaises et Irlandaise (cornemuses et percussions) en y ajoutant des sonorités résolument Rock n’Roll

– Le tricycle de Valou – Maquillage pour enfant

– Cie Okazoo – L’Arche de Noël – La brigade animalière du Père Noël, une joyeuse troupe d’animaux farfelus et poilus (renne, renard lion / pingouin) et son lutin, envoyés par le Père Noël dans les villes de France, pour vérifier que tout est prêt avant son arrivée. Parade majestueuse et poétique…

– Le Bal des cygnes : Déambulation majestueuse sur fond musical de 3 cygnes lumineux

Le samedi et le dimanche :

– Carrousel et minie-roue (place V Hugo et Place Jehan de Grouchy)

– L’atelier du Père Noël à la Bibliothèque E. Triolet

Comme depuis de longues années, le Père Noël, accompagné de son meilleur lutin, nous fait l’honneur de rester tout le week-end dans notre ville. Venez lui rendre visite et surtout, n’oubliez pas votre liste de cadeaux ! (photos autorisées)

samedi : 14h00 – 19h00

dimanche : 10h/13h – 14h/18h00

– La Ferme de Noël de Stéphane Roger (parking des Capucins)

samedi : 11h00 – 19h00

dimanche : 10h/18h00

– Balade en calèche avec Passion Calèche. Pour une jolie promenade en famille dans les rues d’Harfleur

Départ : entrée de la rue du Grand Quai

Samedi et dimanche : 14h00-18h00 (gratuit)

Atelier manuel à la Bibliothèque E. Triolet

samedi : 14h00 – 19h00

dimanche : 10h/13h – 14h/18h00.

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Friday, December 1 at 6 p.m:

Santa Claus arrives at the Hôtel de Ville: children will wait with music for Santa Claus to make his appearance!!!

He will be accompanied by the O Petit Pestacle dance troupe, for a show to the rhythm of Christmas music. Afterwards, parents and children will be invited to a tasting of chocolate, mulled wine and delicacies.

Saturday, December 2 and Sunday, December 3:

All weekend long, more than 50 artisans will be selling wines, champagne, Norman whisky, arranged rums, chocolates, gingerbread, Christmas breads, chocolates, Christmas confectionery, shortbread, snail marshmallows, scallops, cheeses, sausages, Christmas condiments, oriental pastries, teas and herbal teas? As for gifts, there will be no shortage of ideas, with soaps, Christmas decorations, jewelry, candles, objects, wooden games and toys, bags, Christmas wreaths, baubles, cribs, chess sets, dream catchers, teddy bears, greetings cards, paper sculptures…

During the market, visitors can enjoy hot chestnuts, crêpes or waffles, bubble waffles, churros, homemade pralines? All accompanied by mulled wine, mint tea, Christmas beer or hot chocolate!

16 charities will also be present, offering crafts from around the world, Christmas displays and decorations, crêpes, cakes, games… for a Christmas of solidarity.

Saturday, December 2, 11am-8pm:

– Corcovado – musical kick-off

– Koolcast Brass Gang – Watch out for the 17 musicians of the brass gang, who will be on hand to perform a series of crazy, rhythmic strolls!

– Cie Imperial Majestic Dream ? Fantastic Animals. A poetic parade with illuminated stilt-walkers, 3 magical and fairy-tale creatures

– Petite Fleurs des champs. These musicians (fiddle, plank-foot, guitar) will have you dancing to the rhythm of music and songs from Ireland, Brittany, Quebec?

– Cie Turbul ? Santa’s maxi elves. These large elves in enchanting finery are cheeky, talkative and mischievous!

– Choirs at Eglise St Martin from 2:30pm: La chorale du collège Picasso, Les voix du moulin, Voix si voix la, Gospel, Ch?ur & Caux, Tchaïka, Dorémilie, Chorale de l?ephémère, Ch?ur d?ados de Val-de-Reuil.

Sunday, December 3, 10am-6pm:

– Breaking Beats Clan – The sounds of the BBclan are based on traditional Scottish and Irish music (bagpipes and percussion), with a resolutely Rock n?Roll twist

– Le tricycle de Valou – Make-up for children

– Cie Okazoo – L?Arche de Noël – Santa’s animal brigade, a merry band of wacky, furry animals (reindeer, fox, lion, penguin) and his elf, sent by Santa Claus to the towns of France to make sure everything’s ready before he arrives. A majestic, poetic parade?

– Le Bal des cygnes: 3 luminous swans stroll majestically against a musical backdrop

Saturday and Sunday :

– Carousel and minie-roue (Place V Hugo and Place Jehan de Grouchy)

– Santa?s workshop at the Bibliothèque E. Triolet

As he has done for many years, Santa Claus, accompanied by his best elf, is doing us the honor of staying all weekend in our town. Come and visit him, and don’t forget your gift list! (photos authorized)

saturday: 2pm – 7pm

sunday: 10am/13pm ? 14h/18h00

– Stéphane Roger’s Christmas Farm (parking des Capucins)

saturday: 11am – 7pm

sunday: 10h/18h00

– Horse-drawn carriage ride with Passion Calèche. A lovely family outing through the streets of Harfleur

Departure point: rue du Grand Quai entrance

Saturday and Sunday: 2:00 pm – 6:00 pm (free)

Handicraft workshop at the Bibliothèque E. Triolet

saturday: 2 pm – 7 pm

sunday: 10h/13h ? 14h/18h00

Viernes 1 de diciembre a las 18:00 h:

Papá Noel llega al Hôtel de Ville: ¡los niños esperarán con impaciencia la llegada de Papá Noel!

Le acompañará el cuerpo de baile de la asociación O Petit Pestacle, para un espectáculo al ritmo de la música navideña. Después, padres e hijos disfrutarán de una degustación de chocolate, vino caliente y otras delicias.

Sábado 2 y domingo 3 de diciembre:

Durante todo el fin de semana, más de 50 artesanos venderán vinos, champán, whisky normando, rones concertados, chocolates, pan de especias, pan de Navidad, bombones, dulces navideños, shortbread, malvaviscos de caracol, vieiras, quesos, embutidos, condimentos navideños, repostería oriental, tés e infusiones.. En cuanto a los regalos, no faltarán ideas, con jabones, adornos navideños, joyas, velas, objetos, juegos y juguetes de madera, bolsos, coronas de Navidad, chucherías, belenes, juegos de ajedrez, atrapasueños, osos de peluche, tarjetas de felicitación, esculturas de papel…

Los visitantes del mercado podrán deleitarse con castañas calientes, crepes o gofres, bubble waffles, churros, pralinés caseros? Todo ello servido con vino caliente, té a la menta, cerveza navideña o chocolate caliente

también estarán presentes 16 asociaciones benéficas, que ofrecerán artesanía de todo el mundo, decoraciones y exposiciones navideñas, crepes, pasteles y juegos… para una Navidad solidaria.

Sábado 2 de diciembre, de 11:00 a 20:00 h:

– Corcovado – arranque musical

– Koolcast Brass Gang – ¡Cuidado, los 17 músicos de la brass gang están en camino para un paseo loco y rítmico!

– El sueño imperial majestuoso ? Animales fantásticos. Un desfile poético con zancudos iluminados y 3 criaturas mágicas

– Petite Fleurs des champs. Estos músicos (violín, pie de tabla, guitarra) le harán bailar al ritmo de músicas y canciones de Irlanda, Bretaña, Quebec?

– La Cie Turbul ? Los maxi elfos de Papá Noel. Estos altos elfos, ataviados con encantadoras galas, se mostrarán descarados, locuaces y traviesos

– Coros en la iglesia de San Martín a partir de las 14:30: La coral del colegio Picasso, Les voix du moulin, Voix si voix la, Gospel, Ch?ur & Caux, Tchaïka, Dorémilie, Chorale de l?ephémère, Ch?ur d?ados de Val-de-Reuil.

Domingo 3 de diciembre de 10.00 a 18.00 h:

– Breaking Beats Clan – Los sonidos del BBclan se basan en la música tradicional escocesa e irlandesa (gaita y percusión) con un toque decididamente Rock n’Roll

– Le tricycle de Valou – Maquillaje para niños

– Cie Okazoo – L’Arche de Noël – La brigada animal de Papá Noel, una alegre banda de animales peludos y estrafalarios (reno, zorro, león, pingüino) y su elfo, enviados por Papá Noel a las ciudades de Francia para comprobar que todo está listo antes de su llegada. Un desfile majestuoso y poético..

– El baile de los cisnes: un majestuoso desfile de 3 cisnes luminosos sobre un fondo musical

Sábado y domingo :

– Carrusel y minirrueda (plaza V Hugo y plaza Jehan de Grouchy)

– Taller de Papá Noel en la Bibliothèque E. Triolet

Como desde hace muchos años, Papá Noel, acompañado de su mejor elfo, nos hace el honor de pasar el fin de semana en nuestra ciudad. Ven a visitarle y no olvides tu lista de regalos (fotos autorizadas)

sábado: de 14.00 a 19.00 horas

domingo: de 10.00 a 13.00 horas ? 14.00 h – 18.00 h

– Granja de Navidad de Stéphane Roger (aparcamiento de Capucins)

sábado: 11.00 h – 19.00 h

domingo: 10.00 h – 18.00 h

– Paseos en carruaje con Passion Calèche. Para un agradable paseo en familia por las calles de Harfleur

Punto de salida: entrada rue du Grand Quai

Sábado y domingo: 14.00 h – 18.00 h (gratuito)

Taller de artesanía en la Biblioteca E. Triolet

sábado: 14.00 h – 19.00 h

domingo: 10.00 – 13.00 h ? 14.00 h – 18.00 h

Freitag, den 1. Dezember um 18 Uhr:

Ankunft des Weihnachtsmanns im Rathaus: Die Kinder warten bei Musik auf den Auftritt des Weihnachtsmanns!

Er wird von der Tanzgruppe des Vereins O Petit Pestacle begleitet, die eine Show im Rhythmus der Weihnachtsmusik aufführt. Anschließend werden Eltern und Kinder zu einer Verkostung von Schokolade, Glühwein und anderen Leckereien eingeladen.

Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember :

Das ganze Wochenende über bieten Ihnen mehr als 50 Kunsthandwerker Weine, Champagner, normannischen Whisky, arrangierten Rum, Schokolade, Lebkuchen, Weihnachtsbrot, Pralinen, Weihnachtssüßwaren, Shortbread, Marshmallows, Schnecken, Jakobsmuscheln, Käse, Wurstwaren, Weihnachtsgewürze, orientalisches Gebäck, Tee und Kräutertee… an Auch an Geschenkideen mangelt es nicht: Seifen, Weihnachtsdekorationen, Schmuck, Kerzen, Gegenstände, Spiele und Holzspielzeug, Taschen, Weihnachtskränze, Weihnachtskugeln, Krippen, Schachspiele, Traumfänger, Teddybären, Grußkarten, Papierschnitzereien?

Die Besucher können sich während des Marktes mit heißen Maronen, Crêpes oder Waffeln, Bubble Waffle, Churros, hausgemachten Pralinen usw. verwöhnen lassen Dazu gibt es Glühwein, Pfefferminztee, Weihnachtsbier oder heiße Schokolade!

16 Wohltätigkeitsorganisationen sind ebenfalls vertreten und bieten Kunsthandwerk aus aller Welt, Weihnachtsdekorationen, Crêpes, Kuchen, Spiele usw. an, um ein solidarisches Weihnachtsfest zu feiern.

Samstag, 2. Dezember, 11.00 bis 20.00 Uhr :

– Corcovado – Start alles mit Musik!

– Koolcast Brass Gang – Achtung, sie kommen, die 17 Musiker der Brass Gang, für rhythmische und verrückte Umzüge!

– Die Cie Imperial Majestic Dream? Die fantastischen Tiere. Eine poetische Parade mit leuchtenden Stelzenläufern, 3 magischen und märchenhaften Kreaturen

– Petite Fleurs des champs (Kleine Feldblumen). Diese Musiker (Geige, Trittbrett, Gitarre) werden Sie mit Sicherheit zum Rhythmus von Musik und Liedern aus Irland, der Bretagne, Québec und anderen Ländern tanzen lassen

– Die Cie Turbul ? Die Maxi-Wichtel des Weihnachtsmanns. Diese großen Kobolde mit ihrem zauberhaften Schmuck werden sich als frech, gesprächig und schelmisch erweisen!

– Chöre in der Kirche St Martin ab 14:30 Uhr: Der Chor des Picasso-Gymnasiums, Les voix du moulin, Voix si voix la, Gospel, Ch?ur & Caux, Tschaika, Dorémilie, Chorale de l’ephémère, Ch?ur d’ados de Val-de-Reuil.

Sonntag, 3. Dezember, 10.00 bis 18.00 Uhr :

– Breaking Beats Clan – Die Klänge des BBclan basieren auf traditioneller schottischer und irischer Musik (Dudelsäcke und Perkussion) und fügen entschiedene Rock n?Roll-Klänge hinzu

– Le tricycle de Valou – Schminken für Kinder

– Cie Okazoo – L?Arche de Noël – Die Tierbrigade des Weihnachtsmanns, eine fröhliche Truppe skurriler und haariger Tiere (Rentier, Fuchs, Löwe, Pinguin) und ihr Kobold, die vom Weihnachtsmann in die Städte Frankreichs geschickt werden, um vor seiner Ankunft zu überprüfen, ob alles bereit ist. Eine majestätische und poetische Parade?

– Der Schwanenball: Majestätische Parade mit drei leuchtenden Schwänen und musikalischer Untermalung

Am Samstag und Sonntag :

– Karussell und Mini-Rad (Place V Hugo und Place Jehan de Grouchy)

– Die Werkstatt des Weihnachtsmanns in der Bibliothek E. Triolet

Wie schon seit vielen Jahren beehrt uns der Weihnachtsmann, begleitet von seinem besten Elf, das ganze Wochenende über mit seinem Besuch in unserer Stadt. Besuchen Sie ihn und vergessen Sie auf keinen Fall Ihre Geschenkliste! (Fotos sind erlaubt)

samstag: 14.00 bis 19.00 Uhr

sonntag: 10:00/13:00 Uhr ? 14h/18h00

– La Ferme de Noël (Weihnachtsbauernhof) von Stéphane Roger (Parkplatz der Kapuziner)

samstag: 11.00 – 19.00 Uhr

sonntag: 10h/18h00

– Kutschenfahrt mit Passion Calèche. Für eine schöne Fahrt mit der Familie durch die Straßen von Harfleur

Start: Eingang der Rue du Grand Quai

Samstag und Sonntag: 14.00-18.00 Uhr (kostenlos)

Handarbeitsworkshop in der Bibliothek E. Triolet

samstag: 14.00 – 19.00 Uhr ?

sonntag: 10:00/13:00 Uhr ? 14h/18h00

