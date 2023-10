Visite guidée : Escapade médiévale à Harfleur Harfleur, 19 novembre 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Histoires d’eaux- Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par la Ville d’Harfleur

De la porte de Rouen à la flamboyante église gothique Saint-Martin en passant par l’hôtel Guillard et l’auberge des Portugais, remontez le temps pour plonger au cœur du Moyen Âge. Au fil des ruelles et des quais pavés, vous mesurez la prospérité et le rayonnement d’une des plus importantes cités portuaires de Normandie entre le 11e et le 16e siècle.

Visite à 14h30.

À partir de 10 ans.

Durée : 2h.

Gratuit – Réservation obligatoire au 02 35 13 30 09

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Histoires d’eaux – Organized by Pays d’art et d’histoire.

Suggested by the town of Harfleur

From the Porte de Rouen to the flamboyant Gothic church of Saint-Martin, via the Hôtel Guillard and the Auberge des Portugais, step back in time to the heart of the Middle Ages. As you follow the narrow streets and cobbled quays, you’ll appreciate the prosperity and influence of one of Normandy?s most important port cities between the 11th and 16th centuries.

Visit at 2.30pm.

Ages 10 and up.

Duration: 2 hours.

Free – Reservations required on 02 35 13 30 09

Meeting point to be communicated upon registration.

Histoires d’eaux- Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Propuesto por la Ciudad de Harfleur

De la Puerta de Rouen a la flamígera iglesia gótica de Saint-Martin, pasando por el Hotel Guillard y el Albergue de los Portugueses, retroceda en el tiempo hasta el corazón de la Edad Media. Paseando por sus callejuelas y muelles empedrados, podrá hacerse una idea de la prosperidad e influencia de una de las ciudades portuarias más importantes de Normandía entre los siglos XI y XVI.

Visita a las 14.30 h.

A partir de 10 años.

Duración: 2 horas.

Gratuito – Imprescindible reservar en el 02 35 13 30 09

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Histoires d’eaux- Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Angeboten von der Stadt Harfleur

Von der Porte de Rouen über das Hôtel Guillard und die Auberge des Portugais bis hin zur flamboyanten gotischen Kirche Saint-Martin können Sie die Zeit zurückdrehen und ins Mittelalter eintauchen. In den Gassen und auf den gepflasterten Kais können Sie den Wohlstand und die Ausstrahlung einer der wichtigsten Hafenstädte der Normandie zwischen dem 11. und dem 16.

Besichtigung um 14:30 Uhr.

Ab 10 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos – Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

