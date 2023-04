Escape Game au Musée du Prieuré 50 Rue de la République, 23 août 2023, Harfleur.

Animée par Mille Choses à Dire.

Lors d’un visite au musée, vous vous retrouverez malencontreusement enfermés dedans.

Plongés au cœur de l’histoire harfleuraise, parviendrez-vous à vous échapper à temps de ce voyage à travers les époques ? Pour cela, il vous faudra faire preuve d’ingéniosité. Vous aurez 60 minutes.

A partir de 8 ans.

Accès libre, sur réservation au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr.

2023-08-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-23 . .

50 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Hosted by Mille Choses à Dire.

During a visit to the museum, you will find yourself unfortunately locked in.

Plunged into the heart of Harfleur’s history, will you manage to escape in time from this journey through time? To do so, you will have to be ingenious. You will have 60 minutes.

From 8 years old.

Free access, by reservation at 02 35 13 30 09 or tourisme@harfleur.fr

Organizado por Mille Choses à Dire.

Durante una visita al museo, se encontrará desgraciadamente encerrado.

Sumergido en el corazón de la historia de Harfleur, ¿conseguirá escapar a tiempo de este viaje en el tiempo? Para ello, tendrá que ser ingenioso. Dispondrá de 60 minutos.

A partir de 8 años.

Acceso gratuito, previa reserva en el 02 35 13 30 09 o en tourisme@harfleur.fr

Moderiert von Mille Choses à Dire.

Bei einem Museumsbesuch werden Sie versehentlich im Museum eingeschlossen.

Gelingt es Ihnen, rechtzeitig aus dieser Reise durch die Epochen zu entkommen, während Sie in die Geschichte der Stadt Harfleur eintauchen? Dazu müssen Sie Ihren Einfallsreichtum unter Beweis stellen. Sie haben 60 Minuten Zeit.

Ab 8 Jahren.

Freier Zugang, Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09 oder tourisme@harfleur.fr

