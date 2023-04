Visite guidée : Porte de Rouen Rue du Pont de Rouen, 24 juin 2023, Harfleur.

Proposé par la Ville d’Harfleur.

Découverte de la Porte de Rouen, une forteresse dans la guerre de Cent ans. Au cours d’une visite d’une heure, vous apprendrez tout sur sa construction, son évolution, son histoire et sa restauration.

A partir de 10 ans – Durée : 1h

Gratuit, sur réservation obligatoire au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr.

2023-06-24 à 10:30:00

Rue du Pont de Rouen

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the City of Harfleur.

Discovery of the Porte de Rouen, a fortress in the Hundred Years War. During a one-hour visit, you will learn all about its construction, its evolution, its history and its restoration.

From 10 years old – Duration: 1 hour

Free of charge, reservation required at 02 35 13 30 09 or tourisme@harfleur.fr

Propuesto por la ciudad de Harfleur.

Descubra la Porte de Rouen, fortaleza de la Guerra de los Cien Años. Durante una visita de una hora, aprenderá todo sobre su construcción, su evolución, su historia y su restauración.

A partir de 10 años – Duración: 1 hora

Gratuito, previa reserva en el 02 35 13 30 09 o en tourisme@harfleur.fr

Angeboten von der Stadt Harfleur.

Entdecken Sie die Porte de Rouen, eine Festung im Hundertjährigen Krieg. Während eines einstündigen Besuchs erfahren Sie alles über seinen Bau, seine Entwicklung, seine Geschichte und seine Restaurierung.

Ab 10 Jahren – Dauer: 1 Std

Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09 oder tourisme@harfleur.fr

