Exposition : Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique 50 Rue de la République, 7 juin 2023, Harfleur.

Après l’audacieuse opération Biting et d’autres actions alliées le long de la côte atlantique, les Allemands se lancent à partir de mars 1942 dans l’élaboration d’une muraille de défense réputée imprenable, de la Norvège à la frontière espagnole pour empêcher tout débarquement en zone occupée. Dans ce dispositif, les ports occupent une place stratégique, surtout ceux situés sur les côtes de la Manche. Le port du Havre fait alors l’objet de gigantesques travaux visant à ériger en forteresse inexpugnable. Ce patrimoine militaire, encore largement visite aujourd’hui (bunkers, casemates d’artillerie, stations radar, abris…), témoigne du plus grand projet de fortification jamais élaboré en Europe.

Exposition du mercredi 7 juin au dimanche 24 septembre, au Musée du Prieuré d’Harfleur.

Vernissage le mercredi 7 juin à 18h, précédé d’une visite commentée à 17h.

Des visites commentées par un guide Pays d’art et d’histoire sont proposées le samedi 10 juin, le mercredi 26 juillet et le dimanche 27 août à 16h et à 17h.

En partenariat avec Le Havre Seine Métropole et l’association Bruneval 42, Histoires et mémoire..

50 Rue de la République

Harfleur 76700



After the audacious Operation Biting and other allied actions along the Atlantic coast, the Germans launched from March 1942 onwards the elaboration of a defensive wall reputed to be impregnable, from Norway to the Spanish border, to prevent any landing in the occupied zone. In this system, the ports occupied a strategic position, especially those located on the Channel coast. The port of Le Havre was then the object of gigantic works aiming at building an impregnable fortress. This military heritage, still widely visited today (bunkers, artillery casemates, radar stations, shelters…), testifies to the largest fortification project ever developed in Europe.

Exhibition from Wednesday, June 7 to Sunday, September 24, at the Musée du Prieuré in Harfleur.

Opening on Wednesday, June 7 at 6 pm, preceded by a guided tour at 5 pm.

Guided tours by a Pays d?art et d?histoire guide are offered on Saturday, June 10, Wednesday, July 26 and Sunday, August 27 at 4:00 pm and 5:00 pm.

In partnership with Le Havre Seine Métropole and the association Bruneval 42, Histoires et mémoire.

Tras la audaz Operación Mordisco y otras acciones aliadas a lo largo de la costa atlántica, los alemanes lanzaron a partir de marzo de 1942 la construcción de un muro defensivo reputado inexpugnable, desde Noruega hasta la frontera española, para impedir cualquier desembarco en la zona ocupada. En este sistema, los puertos ocupaban una posición estratégica, especialmente los situados en la costa del Canal de la Mancha. El puerto de Le Havre fue objeto de gigantescas obras destinadas a construir una fortaleza inexpugnable. Este patrimonio militar, aún hoy muy visitado (búnkeres, casamatas de artillería, estaciones de radar, refugios…), es testigo del mayor proyecto de fortificación jamás desarrollado en Europa.

Exposición del miércoles 7 de junio al domingo 24 de septiembre, en el Museo del Prieuré de Harfleur.

Inauguración el miércoles 7 de junio a las 18:00 h, precedida de una visita guiada a las 17:00 h.

El sábado 10 de junio, el miércoles 26 de julio y el domingo 27 de agosto, a las 16:00 y a las 17:00 horas, visitas guiadas por un guía de Pays d’art et d’histoire.

En colaboración con Le Havre Seine Métropole y la asociación Bruneval 42, Histoires et mémoire.

Nach der gewagten Operation Biting und anderen Aktionen der Alliierten entlang der Atlantikküste begannen die Deutschen ab März 1942 mit dem Aufbau eines als uneinnehmbar geltenden Verteidigungswalls von Norwegen bis zur spanischen Grenze, um jede Landung in der besetzten Zone zu verhindern. In diesem Dispositiv nahmen die Häfen einen strategischen Platz ein, insbesondere die Häfen an der Kanalküste. Der Hafen von Le Havre war Gegenstand gigantischer Bauarbeiten, um eine uneinnehmbare Festung zu errichten. Das militärische Erbe, das noch heute weitgehend besichtigt werden kann (Bunker, Artilleriekasematten, Radarstationen, Schutzräume usw.), zeugt von dem größten Festungsprojekt, das jemals in Europa ausgearbeitet wurde.

Ausstellung von Mittwoch, 7. Juni, bis Sonntag, 24. September, im Musée du Prieuré d’Harfleur.

Vernissage am Mittwoch, den 7. Juni um 18 Uhr, davor um 17 Uhr eine kommentierte Besichtigung.

Kommentierte Besichtigungen mit einem Führer des Pays d’art et d’histoire werden am Samstag, den 10. Juni, am Mittwoch, den 26. Juli und am Sonntag, den 27. August um 16 Uhr und um 17 Uhr angeboten.

In Partnerschaft mit Le Havre Seine Métropole und dem Verein Bruneval 42, Histoires et mémoire.

