Sortie nature : La faune et la flore du Colmoulins Allée du Saint-Laurent, 27 mai 2023, Harfleur.

Sortie animée par la LPO Normandie.

Immersion au cœur de cette nature de proximité encore préservée mais fragile, pour découvrir la diversité des espèces animales et végétales.

Rendez-vous sur le parking des jardins familiaux, allée de Saint-Laurent à Harfleur/Fleurville.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Allée du Saint-Laurent

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Outing animated by the LPO Normandie.

Immersion in the heart of this still preserved but fragile nature, to discover the diversity of animal and plant species.

Meeting point on the parking lot of the allotment gardens, allée de Saint-Laurent in Harfleur/Fleurville.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Salida dirigida por la LPO Normandie.

Inmersión en el corazón de esta naturaleza local preservada pero frágil, para descubrir la diversidad de especies animales y vegetales.

Encuentro en el aparcamiento de los huertos, allée de Saint-Laurent en Harfleur/Fleurville.

Reserva: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von der LPO Normandie geleitete Exkursion.

Tauchen Sie ein in diese noch erhaltene, aber empfindliche Natur in der Nähe, um die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.

Treffpunkt: Parkplatz der Kleingärten, Allée de Saint-Laurent in Harfleur/Fleurville.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité