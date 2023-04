Vide-grenier à Harfleur Rue Albert Camus, 14 mai 2023, Harfleur.

Les parents d’élèves de l’école André Gide organise leur vide-grenier, le dimanche 14 mai de 8h à 18h, à l’école André Gide à Harfleur.

Petite restauration et buvette sur place.

Entrée : 1 €..

2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Rue Albert Camus

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



The parents of the André Gide school are organizing their garage sale on Sunday, May 14 from 8 am to 6 pm at the André Gide school in Harfleur.

Food and drinks will be available on site.

Entrance fee : 1 ?.

Los padres de la escuela André Gide organizan su venta de garaje el domingo 14 de mayo, de 8.00 a 18.00 horas, en la escuela André Gide de Harfleur.

Habrá aperitivos y refrescos in situ.

Entrada: 1€.

Die Eltern der André-Gide-Schule organisieren ihren Flohmarkt am Sonntag, den 14. Mai von 8 bis 18 Uhr in der André-Gide-Schule in Harfleur.

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Eintritt: 1 ?

Mise à jour le 2023-04-05 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité