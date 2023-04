Concert : Choeur de Chambre de l’Ile de France Rue de la République, 5 mai 2023, Harfleur.

C’est à l’occasion de son 40ème anniversaire que le Chœur de Chambre de l’Ile de France sera en tournée en Normandie ! Au programme des œuvres dirigées et parfois écrites ou harmonisées par les chefs de chœur se sont succédé dans la direction du chœur.

Le chœur est composé d’une trentaine de choristes amateurs très motivés qui mettent en commun leurs qualités vocales et musicales au service d’un large répertoire, de la Renaissance au XXIe siècle. Il s’attache notamment à faire connaître des œuvres vocales a capella peu connues, quelle que soit leur époque d’origine. Le chœur collabore régulièrement avec des artistes tels que le violoncelliste Louis Rodde, l’organiste Vincent Grappy, la soprano Rima Tawil ou le chanteur et chef de chœur Christophe Grapperon. Il a participé à la création de l’oratorio Alice au pays des merveilles d’Ibrahim Maalouf en 2011, à la première édition du Festival Cantagora (direction Christophe Grapperon) en juillet 2018 et au Festival Eva Ganizate en août 2021 où il assurait la partie de chœur de l’opéra La Traviata.

Ce concert sera donné le vendredi 5 mai à 20h30 dans l’église Saint-Martin d’Harfleur..

Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



On the occasion of its 40th anniversary, the Ch?ur de Chambre de l’Ile de France will be on tour in Normandy! The program will include works directed and sometimes written or harmonized by the choirmasters who have succeeded each other in leading the choir.

The choir is composed of about thirty highly motivated amateur singers who pool their vocal and musical qualities in the service of a wide repertoire, from the Renaissance to the 21st century. The choir is particularly interested in making known little known a capella vocal works, whatever their period of origin. The choir regularly collaborates with artists such as the cellist Louis Rodde, the organist Vincent Grappy, the soprano Rima Tawil or the singer and choirmaster Christophe Grapperon. He participated in the creation of the oratorio Alice in Wonderland by Ibrahim Maalouf in 2011, in the first edition of the Cantagora Festival (conducted by Christophe Grapperon) in July 2018 and in the Eva Ganizate Festival in August 2021, where he performed the choir part of the opera La Traviata.

This concert will be given on Friday, May 5 at 8:30 pm in the church of Saint-Martin in Harfleur.

Con motivo de su 40 aniversario, el Ch?ur de Chambre de l’Ile de France estará de gira por Normandía El programa incluirá obras dirigidas y a veces escritas o armonizadas por los directores que se han sucedido al frente del coro.

El coro está formado por una treintena de cantantes aficionados muy motivados que ponen en común sus cualidades vocales y musicales para interpretar un amplio repertorio, desde el Renacimiento hasta el siglo XXI. El coro está especialmente interesado en promover obras vocales a capella poco conocidas, sea cual sea su época de origen. El coro colabora regularmente con artistas como el violonchelista Louis Rodde, el organista Vincent Grappy, la soprano Rima Tawil y el cantante y director de coro Christophe Grapperon. Participó en la creación del oratorio Alicia en el País de las Maravillas de Ibrahim Maalouf en 2011, en la primera edición del Festival Cantagora (dirigido por Christophe Grapperon) en julio de 2018 y en el Festival Eva Ganizate en agosto de 2021, donde cantó la parte del coro de la ópera La Traviata.

Este concierto tendrá lugar el viernes 5 de mayo a las 20:30 horas en la iglesia Saint-Martin de Harfleur.

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens wird der Ch?ur de Chambre de l’Ile de France in der Normandie auf Tournee gehen! Auf dem Programm stehen Werke, die von den Chorleitern dirigiert und manchmal auch geschrieben oder harmonisiert wurden, die sich in der Leitung des Chors abgelöst haben.

Der Ch?ur besteht aus etwa dreißig hoch motivierten Amateurchorsängern, die ihre stimmlichen und musikalischen Qualitäten in den Dienst eines breiten Repertoires von der Renaissance bis zum 21. Er bemüht sich insbesondere darum, wenig bekannte A-cappella-Werke aus allen Epochen bekannt zu machen. Der Ch?ur arbeitet regelmäßig mit Künstlern wie dem Cellisten Louis Rodde, dem Organisten Vincent Grappy, der Sopranistin Rima Tawil oder dem Sänger und Dirigenten des Ch?ur Christophe Grapperon zusammen. Er wirkte 2011 bei der Uraufführung des Oratoriums Alice im Wunderland von Ibrahim Maalouf, bei der ersten Ausgabe des Festivals Cantagora (Leitung Christophe Grapperon) im Juli 2018 und beim Festival Eva Ganizate im August 2021 mit, wo er den Chorpart in der Oper La Traviata übernahm.

Dieses Konzert wird am Freitag, den 5. Mai um 20:30 Uhr in der Kirche Saint-Martin in Harfleur aufgeführt.

