Lecture : Paroles d'harfleurais
Salle des mariages – Mairie d'Harfleur
Harfleur, vendredi 20 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 18:30:00

fin : 2024-09-20 20:00:00

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement.

Revivre l’occupation, l’exode et la libération à travers les yeux d’enfants harfleurais Jean, Colette et Madeleine entre 1940 à 1944.

Ces enfants ont été les témoins de ces grandes étapes de la Seconde guerre mondiale et ont partagé leurs histoires, des petites histoires dans la grande. La Seconde guerre mondiale vue et vécue par des Harfleurais. Cette lecture contée de leurs témoignages est illustrée d’images et de vidéos.

A partir de 10 ans – Durée : 1h30.

Salle des mariages – Mairie d’Harfleur 55 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



