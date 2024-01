Exposition : Mémoire individuelle, mémoire collective Musée du Prieuré Harfleur, mercredi 11 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-09-11

fin : 2024-09-25

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement.

L’exposition aborde la question de la constitution et de la transmission de la mémoire individuelle et de la mémoire collective sur les événements de la Seconde guerre mondiale. Elle présente la résistance à travers les yeux d’un témoin ainsi que l’évolution de la notion de mémoire en France depuis la fin de la Seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours.

Prêt des archives départementales du Calvados.

Exposition accessible aux heures d’ouverture du Musée du Prieuré :

– en juin et septembre : les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.

– en juillet et août : du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

Musée du Prieuré 50 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



