Conférence : Harfleur Résistante 1939-1945 Musée du Prieuré Harfleur, mercredi 5 juin 2024.

Conférence : Harfleur Résistante 1939-1945 Musée du Prieuré Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 18:00:00

fin : 2024-06-05 19:30:00

Conférence : Harfleur Résistante 1939-1945, réseaux et groupes, parcours individuels de résistants harfleurais face à l’occupant.

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement.

Cette conférence menée par David Fouache, passionné d’histoire locale pendant la Seconde guerre mondiale, fera la lumière sur l’action de la Résistance à Harfleur. Il reviendra sur l’historique des différents groupes et réseaux présents à Harfleur et présentera leur spécificité selon leurs actions, qu’elles soient de renseignements, armées ou bien d’aides aux aviateurs abattus. L’engagement de ces habitants pour la libération est indéniable et bien souvent méconnu.

David Fouache, passionné d’histoire locale et de la Seconde guerre mondiale, est membre du collectif Havrais en Résistance qui a créé un annuaire l’Histoire des havrais – havraises, les personnes nés(es) ayant résidés(es) ou bien ayant eu une activité de Résistance sur ou en dehors de la région du Havre. Des articles présentent l’action de ces réseaux, groupes, mouvements, leur organisation, leur spécificité, les actions et drames qui les ont touchés par des notices biographiques enrichis de photos et de documents d’époque afin que la mémoire de leur visage et de leur actions soient connu du plus grand nombre. C’est donc plus de 4 000 notices qui ont été créés et qui racontent l’histoire composante de La Grande Histoire.

Sur réservation au 02 35 13 30 09.

Musée du Prieuré 50 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



