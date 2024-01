Théâtre : 60 jours de prison La Forge Harfleur, samedi 1 juin 2024.

Théâtre : 60 jours de prison La Forge Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement.

23 Aout 1944.

Tandis que les combats font encore rage pour la libération de Paris, le grand Sacha Guitry est appréhendé à son domicile par cinq hommes armés qui l’emmènent avec eux sans aucune explication… et sans même lui laisser le temps de remplacer ses mules et pyjama par une tenue plus décente.

Sur la foi de seules rumeurs, il est soupçonné de crime de collaboration avec l’occupant Allemand et va être brutalement incarcéré durant 60 jours dans des geôles et des camps de prisonniers insalubres, sans jamais connaître le véritable motif de son arrestation.

Par miracle, Guitry eut l’intuition de noter, jour après jour, le récit de cette injuste expérience carcérale. Des quelques jours précédant son arrestation au matin de sa délivrance, il y narre avec son élégance et son ironie naturelles ces faits historiques où petite et grande Histoire se mêlent pour nous donner un tableau inédit de la Libération.

On y traverse des lieux de sinistre mémoire, comme Drancy ou le Vel d’Hiv, et l’on y évoque nombre des figures du gotha de l’époque, comme Raimu ou Arletty bien sûr, éternelle complice de l’auteur du « Roman d’un tricheur ». Derrière nombre de bons mots hilarants et de remarques d’une acuité saisissante sur l’absurdité de sa situation, ses codétenus et ses geôliers, « 60 jours de prison » révèle aussi un Guitry plus rare, plus secret que celui de ses écrits pour la scène ou le cinéma.

A partir de 14 ans – Durée : 1h30.

.

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



L’événement Théâtre : 60 jours de prison Harfleur a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie