Harengade à Réalcamp Réalcamp

Réalcamp 76340 Réalcamp Dès 12h à la salle des fêtes

Harengs grillés / Beaujolais nouveau

Sur place ou à emporter

Animation musicale par les Vokaliz

Infos : 06 72 54 37 80 Dès 12h à la salle des fêtes

Infos : 06 72 54 37 80 +33 6 72 54 37 80 Dès 12h à la salle des fêtes

