Les traînées de condensation en point de mire Eurocontrol Headquarters Haren, 7 novembre 2023 09:00, Haren.

Le mouvement mondial en faveur de la neutralité climatique et de la durabilité a mis en lumière l’impact de l’industrie aéronautique sur les émissions autres que le CO2, avec les traînées de condensation et les cirrus associés qui font l’objet d’un examen minutieux.

Pour explorer cette question environnementale clé, CANSO et EUROCONTROL ont le plaisir d’annoncer la conférence « Sustainable Skies » : Contrails in Focus, qui aura lieu au siège d’EUROCONTROL à Bruxelles les 7 et 8 novembre 2023.

L’objectif global de l’événement est de rassembler des scientifiques, des chercheurs, l’industrie aéronautique, des décideurs et d’autres parties prenantes afin d’améliorer la compréhension de la formation et des caractéristiques des traînées de condensation et des cirrus induits par les traînées de condensation, ainsi que leur impact sur le climat – et d’explorer les mesures d’atténuation potentielles pour minimiser leur occurrence.

Au cours de ces deux journées, des experts de renommée mondiale feront le point sur l’état actuel des connaissances sur le sujet, exploreront les méthodes de pointe pour détecter et surveiller les traînées de condensation et les cirrus, examineront les méthodes et technologies actuelles permettant de prévoir la formation de traînées de condensation et de cirrus et d’estimer leur impact sur le climat (et les interdépendances avec le CO2), et discuteront des moyens possibles de minimiser la formation de traînées de condensation et des défis liés à la mise en œuvre de mesures d’atténuation à grande échelle.

La première journée sera consacrée à la présentation des dernières connaissances scientifiques et des recherches en cours sur les traînées de condensation, tandis que la deuxième journée sera consacrée à des débats d’experts et à des discussions plus stratégiques.

