Har[d]ness invite Sikoti & Faster Horses Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 16 mars Har[d]ness invite Sikoti & Faster Horses.

Dans les années 80, un obscur réalisateur enregistre une série de cassettes sombres, lugubres et violentes… Au départ distribuées chez quelques loueurs de K7 celles-ci sont rapidement retirées des rayons en raison de leur contenu sinistre et dérangeant …

Plus qu’une soirée Har[d]ness c’est un déclic sauvage, un fantasme, une invitation au lâcher prise, le tout porté par une musique sombre et entraînante qui transporte les corps et embrume les esprits …



Line Up



• Kepler (Caisson Gauche Marseille, FR)

[Techno], [Rave], [Break]

Co-fondateur du collectif techno Caisson Gauche Records en 2015.

Depuis lors, il s’est établi comme un nom reconnu dans scène électronique marseillaise grâce à ses performances énergiques et passionnées.

Kepler est connu pour sa musicalité versatile, explorant différents genres tels que la techno, l’électro, le break, la rave et l’acide lors de ses sets. Il ne se définit pas par un style particulier, mais plutôt par son désir de traverser un spectre musical large et de captiver son public avec sa musique.

Impliqué et determiné Kepler anime également l’émission « Caisson Gauche ON Air » sur Cave Carli Radio puis Radio Grenouille.



EXC (Caisson Gauche Marseille, FR)

[Techno]

DJ et producteur incontournable de Caisson Gauche Rec.

External Circuit est une véritable bête de scène, ceux qui ont eu l’occasion de le voir au DELTA Festival lors des soirées Monday Niasquéw ou encore lors du The Walking Bass Festival peuvent en témoigner.

Musicalement il tire son inspiration des tracks mythiques de Detroit, Chicago et de la techno berlinoise. Il navigue entre ces influences électro et y mélange des sonorités afro, ghetto ou breakées.

Ce groove et sa perception de la musique vous transporteront dans son univers qui ne connaît que très peu de limites.



• Manil (Caisson Gauche Marseille, FR)

[Hard Techno], [Hard Groove]

Manil est toujours à la recherche de nouvelles sonorités groovy et dynamiques. Il a développé un style inspiré de la hard dance, allant du hard groove à la hard techno, qui est à la fois énergique et captivant. Depuis ses débuts, il s'inspire de toutes ses sorties pour créer des sets novateurs et inoubliables. Il ne cesse jamais de chercher de nouvelles sonorités pour toujours surprendre son public, et chaque set qu'il crée est une expérience unique et dynamique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 23:00:00

fin : 2024-03-16 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Har[d]ness invite Sikoti & Faster Horses Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-01 par Ville de Marseille