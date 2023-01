HARDKAZE FESTIVAL THE UNDERWORLD Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

HARDKAZE FESTIVAL THE UNDERWORLD Montpellier, 11 mars 2023, Montpellier . HARDKAZE FESTIVAL THE UNDERWORLD Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

2023-03-11 – 2023-03-11 Montpellier

Hérault EUR 35 60 Dans cette nouvelle édition nous allons fêter le 5ème anniversaire du plus prestigieux festival de Hardmusic en France, un évènement qui se distingue par sa scénographie et son lumière unique en France. Une édition qui part à la découverte d’un Atlantide réveillé par une force antique libérée par les Kazers. Line Up

Coming Soon… RÉSERVATION PLACE PMR

production@hardkaze.com Dans cette nouvelle édition nous allons fêter le 5ème anniversaire du plus prestigieux festival de Hardmusic en France, un évènement qui se distingue par sa scénographie et son lumière unique en France. zenith@montpellier-events.com +33 4 67 64 68 83 https://www.zenithsud-montpellier.com/fr/agenda/concert-spectacles-corum/hardkaze Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

HARDKAZE FESTIVAL THE UNDERWORLD Montpellier 2023-03-11 was last modified: by HARDKAZE FESTIVAL THE UNDERWORLD Montpellier Montpellier 11 mars 2023 Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault