Hardgroove Les Disquaires Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Hardgroove est un sextet composé exclusivement de musiciens hors-pair prêts à en découdre avec l’harmonie et le rythme (sax – trompette – guitare – clavier – basse – batterie). Au programme : des standards bien affûtés et bien arrangés pour le plus grand plaisir de vos yeux, de vos nuques, de vos hanches, de vos doigts de pied et de vos oreilles.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Hardgroove