Valence Valence Drôme, Valence HARD SIDE #3 Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

HARD SIDE #3 Valence, 9 octobre 2021, Valence. HARD SIDE #3 2021-10-09 21:30:00 21:30:00 – 2021-10-10 04:00:00 04:00:00 Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence Drôme EUR La HARD SIDE#3 fait aussi partie des évènements annulés l’année dernière à cause du covid.

C’est donc avec impatience que nous vous attendons pour cette soirée dédiée aux sons plus durs, dark… Amoureux de TRANCE, DRUM’N’BASS, TECHNO INDUSTRIELLE & VJING info@mistralpalace.com +33 7 83 83 43 42 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Mistral Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville 44.92889#4.89179