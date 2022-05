HARD FACTORY Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

HARD FACTORY CENTRE DES CONGRES Avenue de Saint-Dié Épinal

2022-06-11

Épinal Vosges 27 EUR Après 2 ans sans Hard Factory, THD Events a le plaisir de vous recevoir à nouveau au centre des congrès d’Épinal pour une nouvelle édition !

Pour ce grand retour, nous nous sommes bien entourés : Tha Playah / Art Of Fighters / Bulletproof / Radium / Dimitri K / Soulblast / Lesh VS Fear-haze / Technical Fault / Mr Jay

Et pour les accompagner : MC Dann Laner ! Thd.Events88@gmail.com https://www.facebook.com/organisation88 THD EVENTS

