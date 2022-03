HARD DAY VOSTFR (CYCLE CORÉEN) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire Ko Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère. Lorsque l’affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête… Festival de Cannes 2014 comedie policiere de kim seong-hun AVEC lee seong-gyoon… coree – 2015 – 1h51 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

