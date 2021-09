Hard Boogaloos Les Disquaires, 14 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Ambiance Hard Bop 50’s, 60’s!

Les Hard Boogaloos, c’est le groupe hommage au hard bop des années 1950-60. Portée par une section cuivre chaude et une section rythmique intransigeante, les Hard Boogaloors retransmettent haut et fort les couleurs et le son des Horace Silver, Charles Mingus, Lee Morgan, Joe Henderson et Kenny Dorham. De la douceur et de la hargne, du blues et du groove, de l’énergie et de la tendresse, voilà ce que les Boogaloos ont à vous donner.

Raphaël Gaïotti : trompette

Blaise Beutier : saxophone alto et tenor

Bilal Tarabey : saxophone tenor

Thibaud Pailler : saxophone ténor et baryton

Vincent Fréour : trombone

Xavier Thollard : piano

César Carcopino : batterie

Jerry Hyafil : contrebasse

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (314m) 1, 5, 8 : Bastille (494m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://www.facebook.com/events/2421720551222141/

