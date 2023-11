Marché de Noël Harcy, 2 décembre 2023, Harcy.

Harcy,Ardennes

Marché artisanal, chorale des élèves, concert du groupe « Amélie and Kauss » dès 12h30buvette et petite restauration sur place Organisé par l’association Les Amis de l’école.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Harcy 08150 Ardennes Grand Est



Craft market, students’ choir, concert by the group « Amélie and Kauss » from 12:30 p.m. Refreshment bar and snacks on site Organized by the association Les Amis de l’école

Mercado de artesanía, coro de alumnos, concierto del grupo « Amélie y Kauss » a partir de las 12.30 h. Puestos de refrescos y tentempiés in situ Organizado por la asociación Les Amis de l’école

Kunsthandwerkermarkt, Schülerchor, Konzert der Gruppe « Amélie and Kauss » ab 12:30 Uhrbuvette und kleine Speisen vor Ort Organisiert von der Vereinigung Les Amis de l’école

Mise à jour le 2023-11-09 par Ardennes Tourisme