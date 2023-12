Harcèlement / cyber harcèlement Bibliothèque Charlotte Delbo Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h30 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel.

Selon l’Education nationale, le harcèlement se définit comme « une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique ». Il se caractérise comme un acte agressif, intentionnel et répété, perpétré par un élève ou un groupe d’élèves, à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule.

Venez rencontrer Asseitou Ba, éducatrice spécialisée, sur ce thème et celui du cyberharcèlement dans le cadre de l’action Parents parisiens des groupes d’échanges de l’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile-de-France. Leur mission est de soutenir les parents dans l’exercice de leur parentalité. Ce dispositif leur permet ainsi de rencontrer des professionnels et d’autres parents avec lesquels échanger, partager, construire et élaborer des réponses innovantes et pragmatiques.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/

Ecole des parents et des éducateurs