Harcèlement chez nos enfants… quelles sont les limites Centre Social Marcel Mulsant Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

Harcèlement chez nos enfants… quelles sont les limites Centre Social Marcel Mulsant, 8 avril 2022, Roanne. Harcèlement chez nos enfants… quelles sont les limites

Centre Social Marcel Mulsant, le vendredi 8 avril à 18:00

Le 8 avril, de 18h à 20h, les parents et leurs enfants sont invités à discuter et à échanger, avec des professionnels, au sujet du harcèlement entre jeunes. Le rendez-vous est donné au centre social Marceau Mulsant, de Roanne. La Maison De la Famille de l’udaf s’associe à plusieurs partenaires : le collège Jules Ferry de Roanne, la Maison des Associations de Roanne, l’Atelier des Emotions, les centres sociaux Marceau Mulsant et Bourgogne, les Promeneurs du Net. Échanges autour d’ateliers à destination des familles et des jeunes Centre Social Marcel Mulsant 3 Rue Marceau 42300 ROANNE Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T20:00:00

