Harcèlement à l’école : intimidations, insultes, moqueries, menaces à l’école ou sur Internet Maison de Quartier Sous l’Etoile Genève

Harcèlement à l’école : intimidations, insultes, moqueries, menaces à l’école ou sur Internet Un café-parents pour comprendre les mécanismes et ce que les parents peuvent entreprendre pour prévenir le harcèlement. Lundi 22 avril, 19h30 Maison de Quartier Sous l’Etoile

Début : 2024-04-22T19:30:00+02:00 – 2024-04-22T20:30:00+02:00

Avec la collaboration de la FAPEO et de l’Ecole des Parents, l’APEGL organise un café-parents pour comprendre les mécanismes et ce que les parents peuvent entreprendre pour prévenir le harcèlement, aider leurs enfants s’ils en sont victimes et également éviter qu’ils deviennent à leur tour des harceleurs.

Gratuit

Réservation recommandée

Ouvert à tous et toutes

Sur inscriptions à apegl@apegl.ch

www.apegl.ch

Maison de Quartier Sous l’Etoile 73 avenue des Communes-Réunies 1212 Grand-Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« link »: « mailto:apegl@apegl.ch »}, {« link »: « http://www.apegl.ch »}]

