Paris Les Disquaires île de France, Paris Harbor Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Harbor Les Disquaires, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

En co-plateau avec Jordan Olympus, Harbor débarque aux Disquaires avec une folk aux saveurs UK. Initialement projet guitare-voix, son style s’est enrichi au fil des années en accueillant des airs de violoncelle, de mandoline, de guitare électrique et de synthétiseur. Au gré d’instrumentations spacieuses, épiques et dramatiques, il a forgé sa propre identité musicale : une mélancolie up tempo, introspective et lumineuse. Les fondations de Harbor, sont une guitare tantôt nostalgique tantôt entraînante, sur laquelle se dessine un chant dense et dramatique, s’inspirant des hymnes pop anglo-saxons. Ouvertement queer, Harbor imagine chaque chanson comme une page de son journal intime, faisant état de ses blessures passées. En contre-point de thématiques parfois sombres, les mélodies de chant sont, elles, pleines d’espoir. Le rythme entraînant des chansons est une invitation à aller de l’avant et à faire fi de tous les obstacles. Après la sortie d’un premier EP 8 titres en 2017 et une quarantaine de dates à son compte, (Bellevilloise, Bus Palladium, Supersonic, FIMU de Belfort), Concerts -> Rock Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-04T20:00:00+01:00_2021-11-04T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris