L’ART O COURS DES SENS : FETE DES PLANTES ET DE L’ARTISANAT Haraucourt-sur-Seille, 1 octobre 2023, Haraucourt-sur-Seille.

Haraucourt-sur-Seille,Moselle

La Communauté de Communes du Saulnois en partenariat avec la Commune d’Haraucourt-sur-Seille organise sa fête des plantes, du terroir et de l’artisanat.

Artisans et producteurs de plantes, cosmétiques, produits fermiers et bio, décoration pour le jardin et la maison, sont à rencontrer au cœur et dans les granges du charmant village d’Haraucourt-sur-Seille chaleureusement décoré par ses habitants. La Communauté de Communes et son réseau de guide composteurs proposeront gratuitement des ateliers de décoration de nichoirs et de création de mangeoires pour les oiseaux, ainsi que des conseils de compostage et paillage pour un jardinage écologique.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-01 17:00:00. 0 EUR.

Haraucourt-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



The Community of Communes of the Saulnois in partnership with the Commune of Haraucourt-sur-Seille organizes its plant, local produce and craft festival

Craftsmen and producers of plants, cosmetics, farm and organic products, decoration for the garden and the house, are to be met in the heart and in the barns of the charming village of Haraucourt-sur-Seille warmly decorated by its inhabitants. The Community of Communes and its network of composting guides will offer free workshops on decorating nesting boxes and creating bird feeders, as well as advice on composting and mulching for ecological gardening.

La Communauté de Communes du Saulnois, en colaboración con el municipio de Haraucourt-sur-Seille, organiza su Festival de Plantas, Productos Locales y Artesanía.

En el corazón y los graneros del encantador pueblo de Haraucourt-sur-Seille, cálidamente decorado por sus habitantes, se dan cita artesanos y productores de plantas, cosméticos, productos agrícolas y ecológicos, decoración de jardines y del hogar. La Communauté de Communes y su red de guías de compostaje ofrecerán talleres gratuitos sobre decoración de cajas nido y creación de comederos para pájaros, así como consejos sobre compostaje y acolchado para una jardinería respetuosa con el medio ambiente.

Die Communauté de Communes du Saulnois organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Haraucourt-sur-Seille ein Fest der Pflanzen, der regionalen Produkte und des Kunsthandwerks

Handwerker und Produzenten von Pflanzen, Kosmetika, Bauern- und Bioprodukten, Garten- und Hausdekorationen sind im Herzen und in den Scheunen des charmanten Dorfes Haraucourt-sur-Seille anzutreffen, das von seinen Bewohnern herzlich geschmückt wurde. Die Communauté de Communes und ihr Netzwerk von Kompostführern bieten kostenlose Workshops an, in denen Sie Nistkästen dekorieren und Futterstellen für Vögel schaffen können. Außerdem erhalten Sie Tipps zur Kompostierung und zum Mulchen für eine ökologische Gartenarbeit.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT DU PAYS SAULNOIS