HARATAGO + L’ALBA THEATRE DE BAYONNE, 18 février 2023, BAYONNE.

HARATAGO + L'ALBA THEATRE DE BAYONNE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00. Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

SCENE NATIONALE DU SUD-AQUITAIN (L.1-1118082/80/81/79) présente : ce concert. Pays Basque et Corse ont en commun des artistes qui n’hésitent pas à revisiter leurs cultures ancestrales par des sonorités venues d’ailleurs, recueillies pour les uns au fil de voyages en Inde, Turquie, Azerbaïdjan, pour les autres sur les rives du pourtour méditerranéen. Un concert intemporel et universel, qui emprunte des chemins de traverse par-delà le monde pour partager des cultures à la fois traditionnelles et contemporaines. Réservations PMR : 05 59 59 07 27 / 05 59 58 73 00

THEATRE DE BAYONNE BAYONNE Place de la Liberté Pyrnes-Atlantiques

