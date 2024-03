Haratago · Babel Music XP DOCK DES SUDS Marseille, samedi 30 mars 2024.

Haratago · Babel Music XP Haratago (« au-delà » en Basque) révèle toute la puissance du Basa Ahaide, expression vocale des bergers montagnards du Pays Basque. Le quartet jouera au Babel MusicXP le 30 mars prochain à Marseille. Samedi 30 mars, 20h15 DOCK DES SUDS

Les trésors oraux et immémoriaux des montagnes basques

Joyau immémoriel, le Basa Ahaide est l’expression vocale des bergers montagnards du Pays Basque, véritables calligraphies sonores où le chant exprime le lien de l’homme à la nature et au monde sauvage. Haratago, insufflé par Julen Achiary, met à jour ces trésors de mélodies modales, initialement interprétés en solo et à capella. En préservant leur caractère expressif et l’esprit originel, ce quartet donne un éclat nouveau à ce répertoire ancestral en y ajoutant du souffle (clarinette et duduk) et des vibrations (vielle à roue, banjo, violone) pour remettre cette tradition vivante et puissante en mouvement.

DOCK DES SUDS 12 rue Urbain V 13002, Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nahia Garat