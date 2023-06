Atelier créatif enfant-parent Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Atelier créatif enfant-parent Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot, 1 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot. Atelier créatif enfant-parent Samedi 1 juillet, 14h00 Haras nationaux Gratuit La Cabane animera un atelier fabrication de bracelets colorés et originaux, ainsi qu’une sélection de livres jeunesse autour de la thématique de la liberté.

A partir de 5 ans

Aux haras nationaux
Haras nationaux
rue des haras villeneuve sur lot
Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
0615887367
https://heuresvagabondes.jimdofree.com/
heuresvagabondes@gmail.com

