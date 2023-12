Matinée au Haras Haras National Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Matinée au Haras Haras National Lamballe-Armor, 4 janvier 2024, Lamballe-Armor. Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 10:30:00

fin : 2024-01-04 12:00:00 . Les enfants se mettront, le temps d’une matinée, dans la peau d’un palefrenier soigneur et apprendront à s’occuper de la cavalerie pédagogique (ânes et poneys). Au programme : pansage, sortie des animaux et soins, ateliers ludiques… Inscription obligatoire par téléphone ou à l’accueil du Haras / Bureau d’Informations Touristiques de Lamballe. Rendez-vous 15 min avant le début de l’activité pour l’accueil. .

Haras National Place du Champ de Foire

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Code postal 22400 Lieu Haras National Adresse Haras National Place du Champ de Foire Ville Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Haras National Lamballe-Armor Latitude 48.470522 Longitude -2.516943 latitude longitude 48.470522;-2.516943

Haras National Lamballe-Armor Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/