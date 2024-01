Baptêmes poneys – ateliers soins du poney Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, mardi 2 janvier 2024.

Le Pin-au-Haras Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

Les jours de spectacle, les enfants peuvent monter à poney. Les petits Cavaliers en herbe accompagnés de leurs parents et sous l’attention d’une animatrice – suivront un circuit ponctué de jeux et passeront un bon moment avec leur nouvel ami… le Poney !

L’atelier soins du poney, pansage est également possible aux mêmes horaires.

Prestations possibles tous les jours de spectacle

En avril : les samedis et dimanches à 16h – jeudi à 15h

En mai : week-end et jours fériés à 16h – jeudi 4/05 à 15h

En juin : jeudi à 15h – dimanche à 16h

Du 9 au 30 juillet : les mardis, mercredi, jeudi et dimanche

Du 1er au 27 aout : du mardi au vendredi et les dimanches

En Septembre : les dimanches.

Activités réservées aux enfants (jusqu’à 12 ans).

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par Haras national du Pin