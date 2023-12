Marché de Noël du Haras national du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, 3 décembre 2023, Le Pin-au-Haras.

Le Pin-au-Haras,Orne

UN MARCHE DE 60 EXPOSANTS

Dès le vendredi après-midi, venez déambuler dans le Marché de Noël, rencontrer les 60 exposants présents pendant ces 3 jours, et faire vos emplettes de Noël en remplissant votre panier de bons et beaux produits locaux et artisanaux.

LES ANIMATIONS

Lors de ces 3 jours de Marché de Noël, des nombreuses rencontres à faire :

> Arrivée du Père Noël en Attelage, samedi et dimanche à 14h

> Atelier photos avec le Père Noël, vendredi à 18h et samedi – dimanche à partir de 14h

> Illuminations de Noël dans la Cour d’Honneur à partir de 18h

> Concert de l’Alliance Musicale de Sées – samedi en après-midi

> Trompes de Chasse du Haras du Pin – dimanche en après-midi

LES ACTIVITES

> Promenade en Attelage de la Mère Noël, samedi et dimanche après-midi

> Baptême Poneys, samedi et dimanche après-midi

> Spectacle équestre « Le Mystère du Triskell », vendredi 8 à 19h dans le Manège d’Aure

LES HORAIRES DU MARCHE DU NOËL

Vendredi 8 décembre de 16h à 20h

Samedi 9 décembre de 10h à 20h

Dimanche 10 décembre de 10h à 18h.

2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 20:00:00. .

Haras national du Pin Manège d’Aure

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie



A MARKET OF 60 EXHIBITORS

From Friday afternoon onwards, come and stroll through the Christmas Market, meet the 60 exhibitors present over the 3 days, and do your Christmas shopping by filling your basket with beautiful local and artisanal products.

THE ENTERTAINMENT

During the 3 days of the Christmas Market, you’ll have plenty of opportunities to meet and mingle:

> Santa’s arrival by horse-drawn carriage, Saturday and Sunday at 2 p.m

> Photo workshop with Santa Claus, Friday at 6pm and Saturday and Sunday from 2pm

> Christmas lights in the Cour d’Honneur from 6pm

> Concert by Alliance Musicale de Sées – Saturday afternoon

> Haras du Pin hunting trumpets – Sunday afternoon

ACTIVITIES

> Mother Christmas carriage ride, Saturday and Sunday afternoon

> Pony baptism, Saturday and Sunday afternoon

> Equestrian show « Le Mystère du Triskell », Friday 8th at 7pm in the Manège d’Aure

CHRISTMAS MARKET TIMETABLE

Friday, December 8, 4pm to 8pm

Saturday, December 9, 10am to 8pm

Sunday, December 10, 10am to 6pm

UN MERCADO DE 60 EXPOSITORES

Desde el viernes por la tarde, venga a pasear por el Mercado de Navidad, conozca a los 60 expositores presentes durante los 3 días, y haga sus compras navideñas llenando su cesta de buenos y bonitos productos locales y artesanales.

LOS EVENTOS

Durante los 3 días del Mercado de Navidad, podrá conocer a mucha gente:

> Llegada de Papá Noel en coche de caballos, sábado y domingo a las 14 h

> Taller de fotos con Papá Noel, el viernes a las 18 h y el sábado y el domingo a partir de las 14 h

> Luces de Navidad en el Cour d’Honneur a partir de las 18.00 h

> Concierto de la Alliance Musicale de Sées, sábado por la tarde

> Trompetas de caza del Haras du Pin – domingo por la tarde

ACTIVIDADES

> Paseo en carruaje de Mamá Noel, sábado y domingo por la tarde

> Bautizo en poni, sábado y domingo por la tarde

> Espectáculo ecuestre « Le Mystère du Triskell », viernes 8 a las 19 h en la Manège d’Aure

HORARIO DEL MERCADO DE NAVIDAD

Viernes 8 de diciembre de 16:00 a 20:00 h

Sábado 9 de diciembre de 10:00 a 20:00

Domingo 10 de diciembre de 10:00 a 18:00

EIN MARKT MIT 60 AUSSTELLERN

Ab Freitagnachmittag können Sie über den Weihnachtsmarkt schlendern, die 60 Aussteller treffen, die während der drei Tage anwesend sind, und Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen, indem Sie Ihren Einkaufskorb mit guten und schönen lokalen und handwerklichen Produkten füllen.

DIE ANIMATIONEN

An diesen drei Tagen des Weihnachtsmarkts gibt es zahlreiche Begegnungen zu machen:

> Ankunft des Weihnachtsmanns mit dem Pferdegespann, Samstag und Sonntag um 14 Uhr

> Fotoworkshop mit dem Weihnachtsmann, Freitag um 18 Uhr und Samstag – Sonntag ab 14 Uhr

> Weihnachtsbeleuchtung im Ehrenhof, ab 18 Uhr

> Konzert der Alliance Musicale de Sées – Samstag Nachmittag

> Trompes de Chasse du Haras du Pin (Jagdhornbläser des Haras du Pin) – Sonntagnachmittag

DIE AKTIVITÄTEN

> Fahrt mit dem Gespann der Weihnachtsfrau – Samstag- und Sonntagnachmittag

> Taufe von Ponys, Samstag- und Sonntagnachmittag

> Pferdeshow « Le Mystère du Triskell », Freitag, 8. um 19 Uhr in der Reithalle von Aure

DIE ÖFFNUNGSZEITEN DES WEIHNACHTSMARKTS

Freitag, 8. Dezember von 16 bis 20 Uhr

Samstag, 9. Dezember von 10 Uhr bis 20 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-29 par Haras national du Pin