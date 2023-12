Spectacle équestre « le Mystère du Triskell » Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, 4 décembre 2023, Le Pin-au-Haras.

Le Pin-au-Haras,Orne

Spectacle équestre du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Au cœur des légendes bretonnes, le mystère reste entier à l’approche de Noël. Il se raconte que dans les Monts d’Arrée, lors des premiers frimas de l’hiver, les korrigans sortent de leur cachette pour se retrouver et ensemble faire la fête à l’arrivée du prochain solstice.

Mais cette année, que de mystère… Pas de fête, pas de joie, pas de danse ! Que se passe t-il au pays des légendes bretonnes ? Grâce au courage et aux talents de nos nombreux personnages – la Fée Mélusine, la Princesse Anna, la Duchesse Anne, la Dame blanche, Hanno le korrigan et le Poète courageux – la joie reviendra t-elle dans les cœurs ? Perceront ils ce fabuleux mystère ?

Une création originale de la compagnie L’Art est Cabré avec la participation des artistes du Haras du Pin..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Haras national du Pin Manège d’Aure

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie



Equestrian show from December 8, 2023 to January 7, 2024

At the heart of Breton legends, the mystery of Christmas remains unsolved. It’s said that in the Monts d’Arrée, at the first frosts of winter, the korrigans come out of hiding to meet up and celebrate the arrival of the next solstice.

But this year, it’s all a mystery… No party, no joy, no dancing! What’s going on in the land of Breton legends? Thanks to the courage and talents of our many characters – the Fairy Mélusine, Princess Anna, Duchess Anne, the White Lady, Hanno the korrigan and the Brave Poet – will joy return to hearts? Will they unravel this fabulous mystery?

An original creation by the L?Art est Cabré company, with the participation of artists from the Haras du Pin.

Espectáculo ecuestre del 8 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024

En el corazón de las leyendas bretonas, el misterio de la Navidad sigue sin resolverse. Se dice que en los Montes de Arrée, con las primeras heladas del invierno, los korrigans salen de sus escondites para reunirse y celebrar la llegada del próximo solsticio.

Pero este año, todo es un misterio… ¡No hay fiesta, ni alegría, ni baile! ¿Qué ocurre en el país de las leyendas bretonas? Gracias a la valentía y el talento de nuestros numerosos personajes -el Hada Mélusine, la Princesa Ana, la Duquesa Ana, la Dama Blanca, Hanno el korrigan y el Poeta Valiente-, ¿volverá la alegría a los corazones de la gente? ¿Desvelarán este fabuloso misterio?

Una creación original de la compañía L’Art est Cabré, con la participación de artistas de Le Haras du Pin.

Pferdeshow vom 8. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024

Im Herzen der bretonischen Legenden bleibt das Geheimnis um die bevorstehende Weihnachtszeit bestehen. Man erzählt sich, dass die Korrigans in den Monts d’Arrée beim ersten Frost des Winters aus ihren Verstecken kommen, um sich zu treffen und gemeinsam die nächste Sonnenwende zu feiern.

Doch dieses Jahr ist alles so geheimnisvoll… Kein Fest, keine Freude, kein Tanz! Was ist los im Land der bretonischen Legenden? Wird dank des Mutes und der Talente unserer zahlreichen Figuren – der Fee Melusine, Prinzessin Anna, Herzogin Anne, der Weißen Dame, Hanno dem Korrigan und dem mutigen Poeten – die Freude in die Herzen zurückkehren? Werden sie das märchenhafte Geheimnis lüften?

Eine Originalkreation der Compagnie L’Art est Cabré unter Mitwirkung der Künstler des Haras du Pin.

Mise à jour le 2023-11-29 par Haras national du Pin