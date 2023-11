Spectacle équestre au Haras du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, 22 octobre 2023, Le Pin-au-Haras.

Le Pin-au-Haras,Orne

Spectacle équestre du 22 octobre au 5 novembre

Rochefort, l’aventurier, et son acolyte Arlequin nous ouvrent les portes du Fantastique.

Passant de l’ombre à la lumière, toute une galerie de personnages revient à la vie à travers des prouesses équestres.

De fabuleuses acrobaties aux vertigineuses voltiges, entrez avec plaisir dans cette ambiance frénétique et étincelante des années folles, de ce cabaret équestre imprégné de l’atmosphère étrange et envoûtante de Tim Burton..

Samedi 2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Haras national du Pin Manège d’Aure

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie



During the Easter vacations, the artists and agents of the stud farm present you a new show where different disciplines are mixed such as acrobatics, dressage, free acts, aerial acrobatics… and always with humor to entertain you.

Duration 1 hour. Heated showroom, equipped with stands. Online ticketing on the Haras du Pin website. It is advised to arrive 15 minutes in advance.

On show days, carriage rides and pony rides for children are offered in the afternoon.

Each season, the staging and the artists are renewed to surprise and enchant you.

Espectáculo ecuestre del 22 de octubre al 5 de noviembre

Rochefort, el aventurero, y su compañero Arlequín abren las puertas de lo fantástico.

Pasando de las sombras a la luz, toda una galería de personajes vuelven a la vida gracias a las proezas ecuestres.

De las acrobacias fabulosas a las acrobacias vertiginosas, entre con placer en la atmósfera frenética y rutilante de los locos años veinte, de este cabaret ecuestre impregnado de la atmósfera extraña y hechizante de Tim Burton.

Pferdeshow vom 22. Oktober bis 5. November

Der Abenteurer Rochefort und sein Handlanger Harlequin öffnen uns die Tür zur Phantastik.

Eine ganze Galerie von Figuren, die aus dem Schatten ins Licht treten, wird durch die Kunststücke der Reiter zum Leben erweckt.

Von fabelhaften Akrobatiken bis hin zu schwindelerregenden Flugeinlagen – tauchen Sie ein in die hektische und glitzernde Atmosphäre der Roaring Twenties, in dieses Pferdekabarett, das von Tim Burtons seltsamer und fesselnder Atmosphäre geprägt ist.

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme