Les visites du Haras national du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, 21 octobre 2023, Le Pin-au-Haras.

Libre ou guidée, la visite du Haras est une découverte de l’ensemble du coeur historique du Haras du Pin. Cour d’honneur, écuries, sellerie d’honneur, collection de voitures hippomobiles et parcours découverte, vous profitez d’une présentation complète du haras et de son évolution au fil des siècles.

Le nombre de place pour la visite guidée est limité ; il est fortement conseillé de réserver à l’avance.

Les visites du Haras, du château, la visite libre du parcours découverte de l’écurie n°1, les locations de vélos et voitures de golf électriques sont possibles pendant toutes les vacances scolaires.

Les jours de spectacles équestres dans le manège d’Aure, des promenades en attelage et des baptêmes poneys sont proposés l’après-midi.

le Haras national du Pin est ouvert tous les jours du 1er Avril au 1er Octobre : 10h à 18h

et pendant les petites vacances scolaires de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.

Accueil Groupes à partir de 20 personnes sur réservation toute l’année.

Fermé les 25 décembre et le 1er janvier.

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-05 12:00:00. .

The visit of the stud farm is a discovery of the whole historical heart of the Haras du Pin. Courtyard of honor, stables, saddlery of honor, collection of horse-drawn carriages and discovery trail, you will enjoy a complete presentation of the stud and its evolution over the centuries.

Visits of the stud farm, the castle, the free visit of the discovery course of the stable n°1, the rent of bicycles and electric golf cars are possible during all the school vacations.

Equestrian shows in the Aure riding school, carriage rides and pony baptisms are offered from Wednesday to Sunday.

the National Stud of Le Pin is open every day from April to the end of September: 10am to 6pm

and during the small school vacations from 10:30 am to 12 am and from 2 pm to 5 pm.

Groups from 20 people on booking all year long.

Closed on December 25th and January 1st

La visita del Haras du Pin es un descubrimiento de todo el corazón histórico del Haras du Pin. El patio principal, las caballerizas, la guarnicionería principal, la colección de coches de caballos y el recorrido de descubrimiento ofrecen una presentación completa de la yeguada y su evolución a lo largo de los siglos.

El número de plazas para la visita guiada es limitado; se recomienda encarecidamente reservar con antelación.

Las visitas a la yeguada, el castillo, el recorrido de descubrimiento de la cuadra nº 1, el alquiler de bicicletas y de carros de golf eléctricos están disponibles durante todas las vacaciones escolares.

Los días en que hay espectáculos ecuestres en el picadero de Aure, se ofrecen paseos en carruaje y en poni por la tarde.

la Yeguada Nacional de Le Pin abre todos los días del 1 de abril al 1 de octubre: de 10:00 a 18:00 horas

y durante las vacaciones escolares de 10:30 a 12h y de 14h a 17h.

Se admiten grupos de 20 personas o más durante todo el año previa reserva.

Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero

Der Besuch des Haras du Pin ist eine Entdeckungsreise durch den gesamten historischen Kern des Haras du Pin. Ehrenhof, Stallungen, Ehrensattlerei, Pferdewagensammlung und Entdeckungsparcours: Sie erhalten eine umfassende Präsentation des Gestüts und seiner Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte.

Die Anzahl der Plätze für die Führung ist begrenzt; eine Voranmeldung wird dringend empfohlen.

Besichtigungen des Gestüts, des Schlosses, freie Besichtigung des Entdeckungsparcours im Stall Nr. 1, Verleih von Fahrrädern und Elektro-Golfwagen sind während der gesamten Schulferien möglich.

An Tagen mit Reitvorführungen in der Reithalle von Aure werden nachmittags Kutschfahrten und Ponytaufen angeboten.

das Nationalgestüt Haras du Pin ist vom 1. April bis zum 1. Oktober täglich geöffnet: 10 bis 18 Uhr

und während der kleinen Schulferien: 10:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr.

Gruppen ab 20 Personen können das ganze Jahr über auf Vorbestellung empfangen werden.

Geschlossen am 25. Dezember und am 1. Januar

