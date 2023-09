Championnat du monde d’attelage deux chevaux Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, 26 septembre 2023, Le Pin-au-Haras.

Le Pin-au-Haras,Orne

Du 26 septembre au 1er octobre, après avoir été le théâtre des Championnats du Monde d’Attelage Poneys en septembre 2021 et du Championnat du Monde d’attelage à un cheval en 2022, le Haras national du Pin accueillera le Championnat du Monde d’Attelage à deux chevaux. Cette confrontation du plus haut niveau mondial rassemble environ 80 meneurs venus d’une quinzaine de nations, et une centaine de chevaux. Les titres de Champion du Monde individuel et de Champion du Monde par équipe seront décernés à l’issue des trois épreuves le dimanche 1er Octobre.

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

Au-delà d’un spectacle sportif passionnant, les spectateurs, accueillis lors de cet événement pourrons profiter de nombreuses animations.

Le Haras national du Pin offrira pour sa part des spectacles équestres au cœur du manège d’Aure, des visites libres, guidées ou commentées de son cœur historique, la découverte de sa collection de voitures hippomobiles, des balades en golfettes ou à vélo électrique pour profiter pleinement du Parc du Hautbois (durant les heures d’ouverture du Haras).

Entre deux épreuves ou animations, les spectateurs auront tout loisir de se restaurer ou de flâner dans les allées du village exposants et de l’espace bien-être..

Haras national du Pin manège d’Aure

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie



From September 26 to October 1, after hosting the World Pony Driving Championships in September 2021 and the World One-Horse Driving Championships in 2022, the Haras national du Pin will host the World Two-Horse Driving Championships. This world-class event brings together some 80 drivers from fifteen nations, and around a hundred horses. The titles of World Individual Champion and World Team Champion will be awarded at the end of the three events on Sunday October 1st.

ENTERTAINMENT FOR YOUNG AND OLD

As well as an exciting sporting spectacle, spectators at the event will be able to enjoy a wide range of entertainment.

The Haras National du Pin will be offering equestrian shows in the heart of the Aure riding arena, guided tours of its historic heart, discovery of its collection of horse-drawn carriages, and rides in golfettes or on electric bikes to take full advantage of the Parc du Hautbois (during Haras opening hours).

Between events, spectators will have plenty of time to eat or stroll through the exhibitors? village and the wellness area.

Del 26 de septiembre al 1 de octubre, tras acoger los Campeonatos del Mundo de Conducción de Ponis en septiembre de 2021 y los Campeonatos del Mundo de Conducción de Un Caballo en 2022, el Haras national du Pin acogerá los Campeonatos del Mundo de Conducción de Dos Caballos. Este acontecimiento mundial reúne a unos 80 jinetes de una quincena de países y a un centenar de caballos. Los títulos de Campeón del Mundo Individual y Campeón del Mundo por Equipos se entregarán al final de las tres pruebas, el domingo 1 de octubre.

DIVERSIÓN PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

Además de un emocionante espectáculo deportivo, los espectadores del evento podrán disfrutar de una amplia oferta de entretenimiento.

El Haras national du Pin ofrecerá espectáculos ecuestres en el corazón del picadero de Aure, visitas gratuitas, guiadas o comentadas de su casco histórico, la posibilidad de descubrir su colección de coches de caballos y paseos en golfettes o en bicicletas eléctricas para disfrutar al máximo del Parc du Hautbois (durante el horario de apertura del Haras).

Entre dos eventos, los espectadores tendrán tiempo de sobra para comer o pasear por los pasillos del pueblo de los expositores y la zona de bienestar.

Nach den Weltmeisterschaften im Ponyfahren im September 2021 und den Weltmeisterschaften im Einspännerfahren im Jahr 2022 wird der Haras national du Pin vom 26. September bis 1. Oktober die Weltmeisterschaft im Zweispännerfahren ausrichten. An diesem Wettkampf auf höchstem Weltniveau nehmen etwa 80 Fahrer aus 15 Nationen und 100 Pferde teil. Die Titel des Einzelweltmeisters und des Mannschaftsweltmeisters werden nach Abschluss der drei Prüfungen am Sonntag, den 1. Oktober, vergeben.

ANIMATIONEN FÜR GROSS UND KLEIN

Neben dem spannenden sportlichen Spektakel können die Zuschauer auch von zahlreichen Animationen profitieren.

Das Nationalgestüt Haras du Pin bietet Reitvorführungen in der Manege von Aure, freie, geführte oder kommentierte Besichtigungen seines historischen Kerns, die Entdeckung seiner Pferdewagensammlung, Ausflüge mit dem Golfwagen oder dem Elektrofahrrad, um den Parc du Hautbois in vollen Zügen zu genießen (während der Öffnungszeiten des Gestüts).

Zwischen den Prüfungen und Veranstaltungen können die Zuschauer im Ausstellerdorf und im Wellnessbereich essen oder bummeln.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme