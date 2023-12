Cet évènement est passé Promenade en attelage au Haras du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Catégories d’Évènement: Le Pin-au-Haras

Orne Promenade en attelage au Haras du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, 1 avril 2023, Le Pin-au-Haras. Le Pin-au-Haras Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-04-01

fin : 2023-12-31 La promenade en attelage… en excellente compagnie ! Qui ne rêve pas de prendre un bon bol d’air, et de plus, en charmante compagnie… Ces promenades en attelage avec de magnifiques chevaux de trait normands dans les allées cavalières du Domaine vous feront oublier votre quotidien. Au rythme de l’attelage, laissez vous bercer par le son des fers qui claquent sur le sol… Les promenades en attelage sont prévues les jours de spectacle. Le calendrier est à retrouver sur le site internet du Haras. En juillet et août :

> Les jours de spectacle du Cirque d’Eté : 13h50, 14h30, 15h10

> Jeudi du Pin : 13h30, 14h15 et 15h00 En septembre :

> Tous les dimanches jusqu’au 17 Pendant les vacances de la Toussaint et de Noël :

> Les jours de spectacles..

Haras national du Pin

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-20 par Haras national du Pin Détails Catégories d’Évènement: Le Pin-au-Haras, Orne Autres Code postal 61310 Lieu Haras national du Pin Adresse Haras national du Pin Ville Le Pin-au-Haras Departement Orne Lieu Ville Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Latitude 48.7386255 Longitude 0.1469656 latitude longitude 48.7386255;0.1469656

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pin-au-haras/