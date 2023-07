Foire des producteurs bio du Lot-et-Garonne Haras national de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot, 17 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Foire des producteurs bio du Lot-et-Garonne Dimanche 17 septembre, 09h00 Haras national de Villeneuve sur Lot Gratuit. Entrée libre.

Agrobio 47 vous invite à venir découvrir le patrimoine gastronomique bio du Lot-et-Garonne ! Cette journée est dédiée à la valorisation des producteurs bio ainsi que leurs produits. Les savoir-faire des producteurs sont plus que jamais mis à l’honneur cette année. Venez découvrir les conférences, les expositions, les animations et les dégustations.

Haras national de Villeneuve sur Lot Place des droits de l’homme, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Les haras sont construits sur l’emplacement du couvent des Cordeliers fondé au XIIIe.

La plus grande partie des bâtiments a été édifiée en 1845. Des écuries à box sont conçues en 1875 par Adolphe Gilles, architecte de la ville puis un manège en 1878. Le haras est progressivement isolé des maisons voisines par les 4 rues qui limitent son quadrilatère actuel. Les dernières constructions qui datent de 1998 ont permis la réalisation d’une salle de réunion, pouvant accueillir une centaine de personnes, d’un atelier forge et de vitrines pour la mise en valeur des voitures hippomobiles de collection. Il n’y a plus d’étalons reproducteurs mais un centre de médiation équine demeure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Agrobio