Visite guidée du Haras national de Lamballe 16 et 17 septembre Haras National de Lamballe jauge limitée à 50 personnes, réservation par téléphone

Dans un cadre verdoyant, partez à la découverte d’un patrimoine unique : écuries centenaires, selleries, remise à voitures hippomobiles, race emblématique du cheval breton, cavalerie pédagogique… un parcours riche en anecdotes retraçant l’histoire du Haras.

Haras National de Lamballe Place du champ de foire, 22400, Lamballe Armor Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 50 06 98 Créé en 1825, Le Haras National de Lamballe abrite sur son site des écuries hébergeant notamment des étalons de trait et postier bretons, une carrière immense, des selleries, une remise à voiture hippomobile ainsi qu'un patrimoine végétal d'exception.

Tout un univers consacré aux chevaux et aux cavaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Syndicat mixte du Haras National de Lamballe